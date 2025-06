Incidente nel Vallo di Diano fuoristrada sbanda e si ribalta | due feriti

Un episodio di grande paura si è verificato questa mattina nel Vallo di Diano, quando un fuoristrada ha perso il controllo e si è ribaltato lungo la strada provinciale verso Silla di Sassano. Due persone a bordo sono rimaste ferite e immediatamente soccorse dai sanitari del 118, che le hanno trasportate d’urgenza all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità, ma l’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale in zona...

Paura, questa mattina, in località Pantano di Teggiano, dove un fuoristrada si è improvvisamente ribaltata lungo la strada provinciale che conduce a Silla di Sassano. A bordo due persone che sono rimaste ferite e trasportate successivamente dai sanitari del 118 all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: fuoristrada - incidente - vallo - diano

Incidente tra auto e moto, centauro sbalzato sul parabrezza del fuoristrada muore a 25 anni - Tragedia a Vittorio Veneto: un giovane centauro di 25 anni perde la vita in un incidente stradale. L'episodio riporta l'attenzione sulla crescente incidenza degli incidenti tra veicoli a motore.

Vallo di Diano a lutto: Polla piange Terenzio e Vittorio, la veglia di preghiera per le vittime; – Ultime Notizie –; - Cronaca Archivi.

Ancora un incidente nel Vallo di Diano: gravemente ferito un giovane - Il Mattino - Due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate ieri sera in via Perillo III a Teggiano. Si legge su ilmattino.it

Incidente nel Vallo di Diano: auto contro camion, due feriti - Il Mattino - L'incidente si è registrato sulla ss 19 tra Padula e Sala Consilina in località Fonti. ilmattino.it scrive