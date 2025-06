Incidente nei pressi del noto cinema | ferita una ragazza - VIDEO

Domenica pomeriggio si è verificato un incidente nei pressi del popolare The Space Cinema di Fuorigrotta, quando una giovane ragazza ha avuto un incidente autonomo con il suo motorino. Fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo dei soccorsi, si sono evitati peggiori conseguenze. Un video testimonianza cattura i momenti salienti dell’accaduto, sollevando interrogativi sulla sicurezza stradale nel cuore della città. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli e le reazioni della comunità.

Domenica pomeriggio, intorno alle 18:40, una giovane ragazza è rimasta vittima di un incidente autonomo con il suo motorino nei pressi del The Space Cinema a Fuorigrotta, lungo viale Giochi del Mediterraneo. Secondo la testimonianza di alcuni passanti, la ragazza non stava correndo, era da. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

