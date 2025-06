Incidente lungo la Provinciale | tir perde il carico sulla carreggiata

Questa mattina, un incidente lungo la provinciale ha causato un intoppo sulla circolazione: un tir di San Giuseppe Vesuviano ha perso tre bancali pieni di bottiglie d’acqua in vetro, bloccando la carreggiata nei pressi di “Femmina Morta”. Il tempestivo intervento della Municipale ha evitato conseguenze peggiori, ma i disagi si sono fatti sentire. Ecco cosa è successo e come si sono mossi gli agenti per gestire la situazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Questa mattina, intorno alle 8,30 un tir di una ditta di San Giuseppe Vesuviano ha perso il proprio carico sulla carreggiata. Si trattava di tre bancali pieni di bottiglie d’acqua in vetro. L’incidente, avvenuto nei pressi dell ’incrocio di “Femmina Morta” ha causato il blocco della circolazione e numerosi disagi all’utenza. Solo il pronto intervento degli agenti della Municipale, guidati dal Comandante Daniele De Sanctis, ha consentito il deflusso del traffico istituendo, per l’occorrenza, il senso unico alternato. L’arteria provinciale, intanto, è stata oggetto delle necessarie operazioni di pulizia e sgombero che hanno richiesto un notevole lasso di tempo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incidente lungo la Provinciale: tir perde il carico sulla carreggiata

