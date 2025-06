Incidente in via Adamoli 53nne ricoverato in gravi condizioni Ragazza di 15 anni al Gaslini

Un grave incidente in via Adamoli scuote la città: una moto si è schiantata contro la rotonda, coinvolgendo un uomo di 53 anni e una ragazza di 15. L’uomo è stato ricoverato in gravi condizioni, mentre la giovane è ora al Gaslini sotto stretta osservazione. La dinamica dell’incidente solleva interrogativi e preoccupazioni, mentre le autorità investigano sulle cause di questo drammatico episodio.

