Incidente in piazza dell'Emporio tra Ncc e mezzo per raccolta rifiuti | un ferito in codice rosso

Una notte drammatica a Piazza dell'Emporio: un violento scontro tra un NCC e un mezzo di raccolta rifiuti ha provocato un incidente gravissimo, con un ferito in codice rosso. Un militare ha prontamente parlato con l’autista rimasto intrappolato tra le lamiere, mentre i vigili del fuoco si sono adoperati per estrarlo. La scena è stata intensa e piena di tensione. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa tragedia.

Un militare ha parlato con un autista ferito, che i vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere. L'incidente tra furgone Ncc e mezzo per la raccolta dei rifiuti è avvenuto stanotte in Piazza dell'Emporio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

