Incidente in autostrada | auto si ribalta traffico in tilt per chilometri

Incidente in autostrada sulla A4 nel primo pomeriggio di lunedì 30 giugno, dove un'auto si è ribaltata, causando un blocco totale del traffico per chilometri. La scena ha paralizzato la circolazione, lasciando gli automobilisti impantanati nel traffico e in attesa di chiarimenti sulle cause. Le autorità stanno ancora indagando, ma nel frattempo i viaggiatori devono fare i conti con disagi e rallentamenti imprevisti.

Traffico in tilt sulla A4 dove nel primo pomeriggio di lunedì 30 giugnon si è verificato un incidente che ha paralizzato la circolazione. Stando alle prime informazioni, un'auto si sarebbe ribaltata per cause in via di accertamento. L'incidente in autostrada L'incidente è avvenuto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - autostrada - auto - traffico

Incidente in autostrada, si ribalta un furgone: un ferito - Un incidente si è verificato sull'Autosole poco dopo le 15, quando un furgone si è ribaltato all'altezza del Cortile San Martino.

Terribile incidente in autostrada, auto completamente capovolta: traffico in tilt Vai su Facebook

Tamponamento tra camion, traffico bloccato in A21; Scontro in A7, un'auto si incastra sotto l'altra, tre operai in ospedale e traffico in tilt; Incidente in autostrada: carambola fra tir, un furgone e due auto. Interviene l'eliambulanza.

Incidente in autostrada, sulla Firenze-Mare scontro tra auto e moto: grave 27enne - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Scrive msn.com

Tamponamento tra camion e auto, traffico bloccato in A21 - Al chilometro 151, in direzione sud, all’altezza di Calendasco, l’incidente ... Segnala ilpiacenza.it