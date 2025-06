Incidente a Torino Barriera di Milano | scontro tra auto e furgoncino all' incrocio un ferito e abbattuto un semaforo

Un incidente violento ha scosso il cuore di Torino, all'incrocio tra via Sempione, via Cherubini, via Pietracqua e via Cruto. Oggi pomeriggio, un impatto tra una Lancia Delta e un furgoncino ha provocato un ferito e la distruzione di un semaforo, lasciando i residenti sotto shock. La scena è ancora sotto controllo delle forze dell'ordine, mentre si cercano di chiarire le cause di questa collisione impressionante.

Un incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 30 giugno 2025, all'incrocio tra via Sempione, via Cherubini, via Pietracqua e via Cruto a Torino A scontrarsi sono stati un'auto Lancia Delta, che viaggiava su via Sempione verso piazza Sofia, e un furgoncino che percorreva via Cherubini. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - torino - auto - furgoncino

Incidente a Torino Madonna di Campagna: scontro tra due auto all'incrocio, una resta ribaltata su un fianco - Un incidente stradale ha scosso il quartiere Madonna di Campagna a Torino, oggi, giovedì 15 maggio 2025.

Incidente: scontro tra auto e furgone all'incrocio, un ferito e abbattuto un semaforo; Tamponamento in tangenziale: coinvolti una macchina e un furgoncino nell'incidente; Fiamme e fumo sull’autostrada dei turisti: furgone carbonizzato, auto in tilt.

Incidente a Torino Barriera di Milano: scontro tra auto e furgoncino all'incrocio, un ferito e abbattuto un semaforo - Un incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 30 giugno 2025, all'incrocio tra via Sempione, via Cherubini, via Pietracqua e via Cruto a Torino A scontrarsi sono stati un'auto Lancia Delta, c ... Si legge su torinotoday.it

Furgone in fiamme sulla Torino-Savona: code chilometriche al rientro dal mare - Il rientro dal weekend al mare si è trasformato in un incubo per centinaia di automobilisti. Segnala giornalelavoce.it