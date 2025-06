Incidente a Piossasco | automobilista sbaglia la partenza in salita e la vettura in retromarcia travolge un pedone

Un incidente insolito ha scosso Piossasco questa mattina. Un'anziana automobilista, tentando di partire in salita in via Magenta, ha perso il controllo della vettura, che ha iniziato a muoversi all’indietro e ha travolto un pedone fermo sul marciapiede. La scena, dai toni surreali, ha generato grande sorpresa tra i passanti. La dinamica dell’incidente solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e sull’attenzione alla guida, temi sempre più al centro del dibattito pubblico.

Un singolare incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 30 giugno 2025, in via Magenta a Piossasco. Un'anziana automobilista ha sbagliato la partenza in salita mentre si trovava all'altezza della farmacia comunale e l'auto che guidava ha iniziato a procedere in retromarcia, travolgendo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - piossasco - automobilista - partenza

Ieri mattina, due uomini anziani sono rimasti gravemente feriti dopo essere stati investiti da un’auto a #piossasco Vai su Facebook

Piossasco, due anziani travolti da un'auto: trasferiti in ospedale, uno è grave al CTO https://ift.tt/cI0F4HD Vai su X

Incidente a Piossasco: automobilista sbaglia la partenza in salita e la vettura in retromarcia travolge un pedone; Piossasco, due anziani investiti da un'auto mentre attraversavano la strada; Piossasco, due anziani travolti da un'auto: trasferiti in ospedale, uno è grave al CTO.