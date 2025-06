Incidente a Ivrea | scontro tra moto e auto centauro ferito in modo grave

Un grave incidente ha sconvolto Ivrea ieri, domenica 29 giugno 2025, lungo corso Garibaldi. All'altezza della curva con via Aldisio, moto e auto si sono scontrate con violenza, lasciando il centauro gravemente ferito. La scena, ancora sotto shock, solleva preoccupazioni sulla sicurezza stradale in cittĂ . Restate aggiornati per ulteriori dettagli su questa drammatica vicenda e sulle eventuali conseguenze legali.

Un brutto incidente è avvenuto all'ora di pranzo di ieri, domenica 29 giugno 2025, in corso Garibaldi a Ivrea. Sulla curva, all'altezza dell'incrocio con via Aldisio, si sono scontrate una moto, che viaggiava in direzione sud, e un'auto, che procedeva nella direzione opposta. Ad avere la peggio è. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - ivrea - moto - auto

Terribile incidente sull'autostrada Ivrea-Santhià ad Albiano d'Ivrea: scontro tra auto e moto, morto il centauro - Un tragico incidente sull’autostrada Ivrea-Santhià , all’altezza di Albiano d’Ivrea, ha sconvolto la comunità : un motociclista è deceduto dopo uno scontro con un’auto Ford Fiesta.

Translate postINCIDENTE MORTALE SULLA IVREA-SANTHIA' - Scontro auto-moto ad Albiano: muore motociclista di Pavone Canavese Vai su X

la Sentinella del Canavese | Ivrea Vai su Facebook

IVREA - Spaventoso incidente in corso Garibaldi: auto contro moto, centauro grave al Cto; Ivrea, auto contro moto in corso Garibaldi: 60enne in elisoccorso al Cto; Grave incidente a Ivrea: auto contro moto, due giovani centauri in ospedale.

Grave incidente tra moto e auto a ivrea: uomo di 60 anni trasportato in elisoccorso al cto di torino - Un incidente tra una moto e una Volkswagen Golf a Ivrea ha causato il ferimento grave di un motociclista di 60 anni, trasportato in elisoccorso al CTO di Torino; traffico bloccato oltre un’ora. Segnala gaeta.it

Drammatico incidente a Ivrea: centauro gravissimo - Terribile incidente nel primo pomeriggio di domenica 29 giugno: una moto e un’auto si sono scontrate violentemente in corso Garibaldi, all’altezza della curva che incrocia via Aldisio, nel centro citt ... Da giornalelavoce.it