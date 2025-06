Incidente a Caronno Pertusella scontro all’incrocio feriti due giovanissimi

Un incidente che ha scosso la comunità di Caronno Pertusella: ieri sera, all’incrocio tra via Asiago e via Europa, un violento scontro tra un’auto e una moto ha coinvolto due giovanissimi, un ragazzo di 17 anni e uno di 22. La scena è stata impressionante e le speranze erano appese a un filo, ma fortunatamente le loro condizioni sono ora in fase di valutazione. La sicurezza stradale torna al centro dell’attenzione, perché ogni vita conta.

Si è temuto il peggio ieri sera a Caronno Pertusella, dove poco dopo le 22 un’auto e una moto si sono scontrate in via Asiago, all’incrocio con via Europa. Scontro tra auto e moto all’incrocio, feriti due giovanissimi a Caronno Pertusella L’incidente ha coinvolto due giovani, un ragazzo di 17 anni e uno di 22, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

