Incidente a Canzo auto elettrica contro un muro | intervento speciale dei vigili del fuoco

Un episodio che ha catturato l'attenzione a Canzo: un'auto elettrica si schianta contro un muro, richiedendo un intervento d'emergenza dei vigili del fuoco con attrezzature specialistiche. La prontezza e la professionalitĂ dei soccorritori hanno garantito la sicurezza della donna coinvolta e la messa in sicurezza del veicolo. Un esempio di come la tecnologia e il coraggio si uniscano per affrontare le emergenze quotidiane.

Canzo (Como), 30 giugno 2025 – Intervento con at trezzature specialistiche da parte dei vigili del fuoco di Canzo, per mettere in sicurezza un veicolo elettrico finito contro un muro a Canzo. L’incidente è avvenuto oggi alle 13.20 in via Brusa, dove una donna di 37 anni, è finita fuori strada, sbattendo contro una recinzione. La squadra di Canzo è intervenuta con attrezzature apposite per svolgere interventi in incidente in cui sono coinvolte vetture elettriche: utilizzando cesoie e divaricatore elettrici è stato a perto il vano motore e l'accesso allo sgancio elettrico di sicurezza della vettura, arrivando così a sg anciare le batterie e mettendo subito in sicurezza il veicolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente a Canzo, auto elettrica contro un muro: intervento speciale dei vigili del fuoco

In questa notizia si parla di: canzo - incidente - muro - intervento

Incidente a Canzo, auto elettrica contro un muro: intervento speciale dei vigili del fuoco; Canzo, auto contro un muro: intervento urgente dei VVF su veicolo elettrico; Canzo, auto contro un cancello: 4 feriti.

Provincia di Como, l’auto elettrica si schianta contro un muro: batterie subito sganciate per evitare incendi - 20, per un incidente stradale: un’auto elettrica è andata a sbattere contro un muro in maniera autonoma. Come scrive comozero.it

Tragedia a Canzo. Morto un uomo dopo una caduta in località Gajum - MSN - L’uomo avrebbe perso la vita dopo una caduta in una zona impervia CANZO – Tragedia a Canzo, in ... Riporta msn.com