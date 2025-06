Incidente a Bologna travolta mentre scende dall’auto in panne | è gravissima

Un tragico incidente scuote Bologna: una donna di 59 anni viene gravemente investita mentre scende dalla sua auto in panne sulla Nuova Bazzanese. L’episodio, avvenuto questa mattina tra Zola Predosa e Casalecchio, ha causato un forte sconcerto e la chiusura temporanea della strada. La dinamica dell’incidente mette in luce l’importanza della sicurezza stradale e della prudenza, anche in situazioni di emergenza. La comunità resta in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni.

Bologna, 30 giugno 2025 –  Travolta da un furgone mentre scendeva dalla sua macchina in panne. Sono gravissime le condizioni di una donna di 59 anni, bolognese, residente a Zola Predosa, investita questa mattina sulla Nuova Bazzanese da un furgone che percorreva l'asse attrezzato in direzione di Vignola all'altezza della zona industriale tra Zola e Casalecchio. L'incidente, accaduto poco dopo le 10, ha provocato la chiusura totale per almeno due ore dello stradone di grande percorrenza tra gli svincoli numero 7 e numero 8, e questo per permettere le migliori condizioni di intervento al personale dell'ambulanza del Pronto soccorso e dell'auto medica in un contesto di totale emergenza gestito dagli agenti della polizia locale Reno Lavino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente a Bologna, travolta mentre scende dall’auto in panne: è gravissima

incidente - bologna - panne - travolta

