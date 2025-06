Inchiesta per corruzione in Sicilia indagata anche l’assessora regionale al Turismo di FdI Elvira Amata

L'inchiesta per corruzione in Sicilia scuote la politica regionale, coinvolgendo anche l'assessora al Turismo di FdI, Elvira Amata. Dopo essere salita alla ribalta per il "caso Cannes", Amata ha promosso finanziamenti favorevoli al suo bacino elettorale di Messina. Ora, alle indagini della Procura di Palermo si aggiungono nuovi dettagli che mettono sotto accusa anche figure di rilievo come Galvagno. La vicenda si fa sempre più intricata e apre uno squarcio sulla trasparenza nella politica siciliana.

Era diventata assessora dopo il “ caso Cannes “. Poi, una volta alla guida del Turismo siciliano, la meloniana Elvira Amata aveva elargito una serie di finanziamenti a pioggia con particolare riguardo verso il suo bacino elettorale, ovvero Messina. Adesso risulta indagata nell’ inchiesta per corruzione della Procura di Palermo che ha coinvolto il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno. Anche a lei, come a Galvagno, è stata notificata una richiesta di proroga delle indagini lo scorso gennaio. Adesso il suo nome compare nell’informativa della Guardia di finanza assieme a quello del suo capo di gabinetto vicario, Giuseppe Martino, e di Valeria Lo Turco, sua segretaria particolare fino allo scorso gennaio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta per corruzione in Sicilia, indagata anche l’assessora regionale al Turismo di FdI Elvira Amata

In questa notizia si parla di: inchiesta - corruzione - indagata - assessora

Prato, inchiesta corruzione: i nomi eccellenti finiti nelle carte e nelle intercettazioni - Una vasta inchiesta sulla corruzione scuote il cuore di Prato, rivelando nomi eccellenti e figure di spicco coinvolte nelle carte e intercettazioni.

Anche l’assessora Elvira Amata è indagata per corruzione. L’inchiesta che coinvolge il presidente dell’Ars Galvagno si allarga e tocca uno dei nomi di punta del governo Schifani. Intercettazioni, fondi pubblici, consulenze sospette e un flop chiamato “Magic Vai su Facebook

Ora #Meloni dirà che non la conosce nemmeno. Corruzione: indagata anche l’assessore regionale Elvira #Amata (FdI) - Contributi per eventi in cambio di incarichi nell'inchiesta in cui è coinvolto #Galvagno. La portavoce De Capitani si dimette https://sicili Vai su X

L'inchiesta per corruzione: si dimette la portavoce di Galvagno, anche l'assessore Amata è indagata; Inchiesta per corruzione in Sicilia, indagata anche l’assessora regionale al Turismo di FdI Elvira Amata; Galvagno indagato per corruzione, nella stessa inchiesta anche l'assessore regionale Amata.

Sicilia, indagata per corruzione l’assessora Amata (FdI). Si dimette la portavoce di Galvagno - L’assessore regionale della Sicilia al Turismo, Elvira Amata, è indagata per un episodio di corruzione: un filone che riguarda la più ampia inchiesta che parte di Cannes ed è approdata al capitolo che ... affaritaliani.it scrive

Inchiesta per corruzione su Galvagno, indagata anche l’assessora Elvira Amata - Si allarga l'inchiesta per corruzione in cui è coinvolto il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno. Come scrive meridionews.it