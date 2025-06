Inchiesta Galvagno tra gli indagati anche l’assessora di FdI Elvira Amata

L'inchiesta che scuote la politica siciliana si arricchisce di un nome noto: Elvira Amata, assessora regionale al Turismo e figura di Fratelli d’Italia, è tra gli indagati insieme a Gaetano Galvagno. Le accuse sollevano dubbi sulla trasparenza delle decisioni pubbliche e pongono l’attenzione sulla lotta alla corruzione nel cuore dell’isola. La vicenda si fa sempre più intricata, evidenziando quanto siano complessi e delicati i rapporti tra politica e imprese.

C’è anche Elvira Amata, attuale assessora regionale al Turismo in Sicilia e volto di Fratelli d’Italia, tra gli indagati nell’inchiesta per corruzione che coinvolge il presidente dell’Assemblea regionale, Gaetano Galvagno. L’indagine – secondo quanto riporta la Repubblica – ipotizza che Galvagno, nel dicembre 2023, abbia favorito l’assegnazione di fondi a due imprenditori che, in cambio, avrebbero retribuito alcuni suoi collaboratori. Anche per Amata l’ipotesi contestata sarebbe quella di corruzione. Nel frattempo il deputato regionale Ismaele La Vardera, leader di Controcorrente, chiede al presidente Schifani di rimuovere Amata dall’incarico «per garantire l’onorabilità di una Regione al centro di un terremoto politico». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Inchiesta Galvagno, tra gli indagati anche l’assessora di FdI Elvira Amata

