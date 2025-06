Inchiesta appalti e mazzette si dimette l' assessore Sitibondo | Fiducia nella magistratura

L'inchiesta sugli appalti e le mazzette scuote il panorama politico locale: l'assessore Sitibondo si dimette, mantenendo la fiducia nella magistratura. “Ho maturato questa decisione per evitare qualsiasi strumentalizzazione che possa danneggiare sia la mia reputazione che l'intera amministrazione,” ha dichiarato. Una scelta forte, dettata dalla volontà di preservare l'integrità istituzionale e chiarire ogni aspetto della vicenda. La trasparenza resta il nostro obiettivo principale.

"Ho maturato tale decisione perché non voglio che la mia attuale condizione di indagato nell'ambito di un procedimento penale avanti la Procura di Agrigento vertente su accuse che coinvolgono la mia posizione di amministratore possa prestarsi a qualsivoglia strumentalizzazione e, comunque, possa.

