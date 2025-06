Incendio via Gianturco i dati Arpac | in città superata la soglia limite di polveri sottili

Un incendio scoppiato in Via Gianturco ha determinato un aumento delle polveri sottili oltre i limiti consentiti, mettendo a rischio la qualità dell’aria cittadina. In collaborazione con i Vigili del Fuoco, l’ARPAC ha avviato tempestivamente valutazioni ambientali, installando strumenti avanzati per monitorare diossine e furani. La priorità ora è garantire la sicurezza dei cittadini e il ripristino della salubrità ambientale, agendo rapidamente e con efficacia.

In coordinamento operativo con i Vigili del fuoco, l'ARPAC ha avviato le prime valutazioni delle ricadute ambientali dell’incendio nell’area di Via Gianturco, in prossimità del Centro direzionale, dove è stato installato un campionatore ad alto flusso per il monitoraggio di diossine, furani e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

