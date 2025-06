Incendio verso Fiumicino e autostrada a Roma bloccata fiamme verso l' aeroporto e traffico in tilt

Un incendio devastante si è scatenato vicino all’aeroporto di Fiumicino, causando un caos totale su Roma. Le fiamme hanno avvolto la zona, bloccando l’autostrada A12 e paralizzando il traffico ferroviario, con gravi disagi per i pendolari e i viaggiatori. La situazione rimane critica mentre le squadre di soccorso lavorano senza sosta per domare il rogo e ripristinare la circolazione.

Un incendio è scoppiato vicino all'aeroporto di Fiumicino, a Roma, bloccando l'autostrada A12 e la ferrovia.

