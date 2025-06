Incendio sulle colline di Casertavecchia fumo e fiamme visibili a chilometri di distanza Ancora canadair in azione

Un violento incendio ha sconvolto le colline di Casertavecchia, portando fumo e fiamme che si vedono a chilometri di distanza. La lotta contro le fiamme continua senza sosta, con i canadair impegnati in un duro intervento per domare la furia del fuoco. La comunità resta in ansia, sperando in un rapido intervento e in un lieto fine. Continua a leggere per scoprire gli ultimi aggiornamenti su questa emergenza.

Nella notte un vasto incendio è divampato sulle colline che circondano Casertavecchia; questa mattina i canadair sono ancora in azione per domare le fiamme, visibili anche a chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Incendio sulle colline di Casertavecchia, fumo e fiamme visibili a chilometri di distanza. Ancora canadair in azione; ULTIM’ORA - La collina brucia nella notte. Casertavecchia è in fiamme: dolore, rabbia e silenzio; Bruciano le colline intorno a Caserta, Canadair in azione.

Bruciano le colline intorno a Caserta, Canadair in azione - Canadair in azione a Caserta sulle colline attorno il capoluogo, dove i roghi sono in corso da oltre 24 ore. Riporta msn.com

Incendi a Caserta, brucia ancora tutta l'entroterra. Roghi a Mondragone - Roghi si segnalano inoltre in tutta la provincia, dal litorale, dove le fiamme sono segnalate sul Mo ... Secondo tg.la7.it