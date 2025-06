Incendio sui binari il venerdì nero di chi voleva tornare in treno da Fiumicino

Incendio sui binari ha trasformato il venerdì 27 luglio in un incubo per centinaia di viaggiatori appena sbarcati da ogni parte del mondo a Fiumicino. Mentre speravano di tornare a Roma in treno, si sono trovati bloccati e disorientati, con i loro piani sconvolti. Un episodio che evidenzia ancora una volta quanto siano vulnerabili i nostri collegamenti ferroviari e quanto sia importante investire in sicurezza e infrastrutture affidabili.

C'erano centinaia di viaggiatori appena sbarcati da ogni parte del mondo. Utenti che avevano deciso di raggiungere Roma con il treno regionale e che, invece, hanno visto trasformarsi il loro venerdì in un vero e proprio incubo. La sera del 27 luglio, per via di un incendio all'altezza di Ponte.

