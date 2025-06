Incendio sopra al parco residenziale di Monterosi | Si è sviluppato su diversi fronti

Un fronte di fuoco si è aperto nel cuore di Monterosi, minacciando il tranquillo parco residenziale di Terre dei Consoli. La coltre di fumo e le lingue di fiamma si sono diffuse rapidamente, alimentate dal caldo estivo e dal vento sostenuto. Interventi tempestivi delle squadre di soccorso sono in corso per contenere l’incendio e mettere in sicurezza cittadini e abitazioni. La gestione di questa emergenza rimane una priorità assoluta per garantire la sicurezza di tutti.

Un incendio è divampato intorno alle 14 di oggi, lunedì 30 giugno, in un'area collinare sopra il comprensorio di Terre dei consoli, che ospita un golf club e un parco residenziale a Monterosi. Le fiamme si sono propagate rapidamente tra la vegetazione secca, alimentate dal caldo e dal vento. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

