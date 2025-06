Incendio scatolificio Sigilla di Pesaro procuratore Mescolini | Fatto senza precedenti

L’incendio allo scatolificio Sigilla di Pesaro, un fatto senza precedenti, ha sconvolto la comunità locale. Quattro uomini dalla Puglia, tra i 30 e i 40 anni, sono stati identificati come gli autori dell’attacco che ha distrutto lo stabilimento, provocando danni di 3,5 milioni di euro. La loro azione, studiata e mirata, solleva molte domande sulla sicurezza e sulle motivazioni dietro questo gesto estremo. Questo episodio segna un capitolo inquietante nella storia industriale della zona.

Sono stati identificati gli esecutori materiali dell' incendio appiccato allo scatolificio Sigilla di Pesaro, la notte di venerdì 11 aprile. Lo stabilimento, nella zona industriale, è stato raso al suolo dalle fiamme. Un danno stimato in 3,5 milioni di euro. Ad agire 4 uomini, tra i 30 e i 40 anni, arrivati nella città delle Marche dalla Puglia, dalla zona di Cerignola. Due si trovano in carcere a Foggia mentre uno ha l'obbligo di firma. Questo è residente a Jesi (Ancona). Il quarto è ancora ricercato. I Vigili del fuoco trovarono dell'accelerante all'interno dello stabilimento, usato con tutta probabilità per rendere più veloce l'azione delle fiamme.