Incendio Scapigliato il Comune | Vietati raccolta e consumo di ortaggi coltivati vicino alla discarica

L'incendio a Scapigliato ha scatenato un importante intervento di emergenza, portando il sindaco di Rosignano, Claudio Marabotti, a emanare un'ordinanza urgente. Viste le potenziali contaminazioni, è stato vietato il raccolto e il consumo di ortaggi coltivati nelle vicinanze della discarica. La sicurezza dei cittadini resta la priorità , ma ora si apre un percorso di verifica e tutela ambientale che coinvolge tutta la comunità .

Divieto di consumo e commercializzazione di ortaggi coltivati nelle vicinanze della discarica. Questo quanto stabilito dal sindaco di Rosignano, Claudio Marabotti, con un'ordinanza riguardo all'incendio che si è sprigionato a Scapigliato ieri, domenica 29 giugno. Le fiamme, spente dopo 11 ore di.

