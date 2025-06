Incendio Roma rogo a Piana del Sole | fiamme verso Fiumicino Chiuso svincolo per l' autostrada treni per l' aeroporto interrotti

Roma ancora sotto shock: un vasto incendio di sterpaglie ha devastato Piana del Sole, minacciando l’aeroporto di Fiumicino e causando la chiusura di svincoli autostradali. Le fiamme, visibili da lontano, hanno portato all’interruzione dei treni verso l’aeroporto, creando caos e preoccupazione tra residenti e viaggiatori. La battaglia contro il rogo è ancora in corso, mentre le autorità cercano di contenere i danni e garantire la sicurezza.

Ancora incendi a Roma. Un vasto rogo di sterpaglie ha colpito la zona di Piana del Sole, nelle vicinanze dell'aeroporto di Fiumicino. Dalle 13 circa, sono operativi sei Aps, tre autobotti,.

Un vasto incendio è divampato nella zona di Piana del Sole,nei pressi dell'autostrada Roma Fiumicino.Le fiamme e la coltre di fumo si sono sviluppate nei pressi dell'aeroporto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Un altro rogo, a Tor Carbon Vai su X

