Incendio Roma fiamme a Piana del Sole Ponte Galeria Capannelle e parco dell' Aniene Chiuso svincolo per l' autostrada a Fiumicino interrotti i treni

Roma si risveglia sotto il segno delle fiamme: incendi devastanti interessano diverse zone, da Piana del Sole a Capannelle, passando per il Parco dell'Aniene e Fiumicino. La cittĂ affronta disagi significativi, con svincoli autostradali chiusi e treni interrotti, mentre le squadre di emergenza lavorano senza sosta per domare i roghi. La cittĂ si unisce nel tentativo di superare questa emergenza, sperando in un rapido ritorno alla normalitĂ .

Ancora incendi a Roma. Da Piana del Sole a Capannelle, passando per il parco dell'Aniene, sono state molte le zone della Capitale colpite da roghi. Gli incendi a Fiumicino Un vasto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Incendio Roma, fiamme a Piana del Sole, Ponte Galeria, Capannelle e parco dell'Aniene. Chiuso svincolo per l'autostrada a Fiumicino, interrotti i treni

In questa notizia si parla di: roma - piana - sole - capannelle

Incendio Roma, rogo a Piana del Sole: fiamme verso Fiumicino. Chiuso svincolo per l'autostrada, treni per l'aeroporto interrotti - Roma ancora sotto shock: un vasto incendio di sterpaglie ha devastato Piana del Sole, minacciando l’aeroporto di Fiumicino e causando la chiusura di svincoli autostradali.

Il Pride nazionale sfila oggi a Roma con lo slogan “Fuorilegge”, dal brano di Rose Villain, madrina dell’edizione. In corteo oltre 40 carri, tra cui uno che denuncia il divieto imposto da Orbán al Pride di Budapest. In serata, all’Ippodromo delle Capannelle, anche Vai su Facebook

Incendio Roma, fiamme a Piana del Sole, Ponte Galeria, Capannelle e parco dell'Aniene. Chiuso svincolo per l'a; Incendi a Roma, traffico in tilt: paura a Fiumicino; Svenimenti e malori tra gli allievi dei vigili del fuoco. E per il refrigerio usato un mezzo sottratto ai soccorsi.

Roma, vasto incendio a Piana del Sole: fiamme verso l'aeroporto di Fiumicino - Un vasto rogo sta interessando la zona di Piana del Sole, minacciando di avvicinarsi sempre più all'aeroporto di Fiumicino. Scrive msn.com

Incendio Roma, rogo a Piana del Sole: fiamme verso Fiumicino. Chiuso svincolo per l'autostrada, treni per l'aeroporto interrotti - Un vasto rogo di sterpaglie ha colpito la zona di Piana del Sole, nelle vicinanze dell'aeroporto di Fiumicino. Segnala msn.com