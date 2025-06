Incendio nell’appartamento | anziano muore avvolto da fumo e fiamme

Un tragico incendio a Lerici ha spezzato la vita di Attilio Germi, un ottantenne noto nella comunità, rimasto intrappolato tra fumo e fiamme. La sua storia si aggiunge alle drammatiche cronache di ieri, lasciando un vuoto nel cuore della località marinara. Questa tragedia ci ricorda quanto sia fondamentale la prevenzione e la pronta risposta in situazioni di emergenza. La comunità si stringe attorno ai familiari, mentre si avvia una riflessione sulla sicurezza domestica.

Lo spaventoso incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri in un appartamento a Lerici in via le Sare, località che scende da piazza Battisti verso la caserma dei carabinieri. Purtroppo le conseguenze delle ustioni e del fumo sono state letali per un ottantenne rimasto intrappolato in una stanza senza riuscire trovare un varco per uscire all'aperto. Per Attilio Germi molto conosciuto nella località marinara che aveva perso anni fa il figlio Luca, conosciuto consigliere comunale, purtroppo non c'è stato nulla da fare nonostante il pronto intervento dei vigili del fuoco arrivati prima da Sarzana e poi dalla caserma di via Antoniana di Spezia che hanno tentato di estrarlo dalla casa che in fretta è stata congestionata dal fumo nero visibile fin dalle spiagge.