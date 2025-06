Incendio nella notte | auto in sosta distrutta dalle fiamme

Una notte di paura a Carbonera, dove un incendio ha devastato una Volkswagen Golf in sosta, lasciando sgomenti residenti e vigili del fuoco. Erano appena passate le 00:30 quando le fiamme hanno avvolto il veicolo, provocando un intervento tempestivo e difficile. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza delle auto in parcheggio e sui rischi di incendi misteriosi. La vicenda è ancora sotto indagine, ma ciò che è certo è che la comunità si interroga sulle cause di questo drammatico evento.

Era da poco passata mezzanotte e mezza quando i vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti in vicolo Don Innocente Cagnin a Carbonera per l’incendio di un’auto in sosta. Ad andare a fuoco è stata una Volkswagen Golf alimentata a diesel. Il mezzo si trovava in un parcheggio all’aperto. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: incendio - auto - sosta - notte

Auto data alle fiamme in centro a Massafra, gesto insano: arrestato un 47enne, come ha appiccato l'incendio - Un episodio inquietante ha scosso il centro di Massafra, dove un'auto è stata data alle fiamme. Il presunto autore, un 47enne del posto, è stato arrestato per aver appiccato l'incendio il 12 maggio.

+++Manfredonia, auto in fiamme nella notte. Il Sindaco: “Non possiamo cedere alla paura”+++ L’incendio si è verificato nella notte, provocando grande spavento tra gli abitanti delle zone coinvolte Vai su Facebook

Translate postA lanciare l’allarme sono stati i carabinieri della compagnia locale, che stavano effettuando un pattugliamento di zona quando hanno notato l’incendio divampare nell’area di sosta ? #Milano #SestoSanGiovanni Vai su X

Incendio nella notte: auto in sosta distrutta dalle fiamme; Portici, raid vandalico nella notte: in fiamme le auto in sosta; Tredici auto distrutte da un incendio in un parcheggio lunga sosta di Fiumicino.

Incendio di un'auto in sosta, forse un guasto elettrico: le fiamme hanno coinvolto anche il mezzo a fianco - Intorno alle ore 00:40 di oggi, 30 giugno, i vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti nel Comune di Carbonera in vicolo Don Innocente Cagnin per l’incendio ... Da msn.com

Auto a diesel in fiamme nella notte: danneggiata anche la vettura parcheggiata a fianco - CARBONERA (TV) – Ieri notte, tra il 29 e il 30 giugno 2025, intorno alle 00:40, i Vigili del Fuoco di Treviso sono stati chiamati ad intervenire in vicolo Don Innocente Cagnin, nel Comune di Carbonera ... Lo riporta nordest24.it