Incendio lungo i binari linea interrotta a Pontedera Ritardi anche a Firenze

Un pomeriggio difficile per i pendolari toscani: un incendio lungo i binari tra Pontedera e Navacchio ha causato l'interruzione della linea Firenze-Pisa, generando notevoli disagi e ritardi anche a Firenze. Le fiamme, vicine ai binari, hanno reso impossibile la circolazione dei treni per motivi di sicurezza. La situazione resta critica mentre le forze dell’ordine intervengono per domare l’incendio e ripristinare la normalità . La priorità ora è garantire la sicurezza di tutti i viaggiatori.

Firenze, 30 giugno 2025 – E' un pomeriggio di passione per chi viaggia in treno in Toscana. I problemi riguardano soprattutto la linea Firenze-Pisa, dove a causa di una serie di incendi tra Pontedera e Navacchio la linea è stata interrotta. I roghi sono divampati a pochi metri dai binari, costringendo Trenitalia a stoppare la circolazione dei convogli (che non è consentita in condizioni di scarsa visibilità). In base a quanto appreso, tutto sarebbe partito da un guasto a un treno che ha disseminato scintille lungo i binari, generando una serie di inneschi da cui poi sono divampati i vari roghi.

