Incendio in via Cicerone auto in fiamme

Un sospetto incendio ha scosso via Cicerone a Latina, lasciando un'auto avvolta dalle fiamme nella serata di domenica 29 giugno. La vicenda, accaduta vicino al Tribunale, sta ora catturando l’attenzione delle autorità che stanno svolgendo approfondite indagini. Potrebbero esserci motivi nascosti dietro questa scottante vicenda, ma cosa si cela davvero dietro le fiamme? Scopriamolo insieme.

Auto a fuoco in via Cicerone a Latina. E’ accaduto nella serata di domenica 29 giugno nella strada che si trova nella zona del Tribunale, a due passi dal centro cittĂ . Sono ora in corso le indagini della polizia intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco. Da quanto si apprende ad. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

