Incendio in un terreno le fiamme arrivano sulla SS18 | paura tra gli automobilisti

Un incendio devasta circa 5.000 mq di vegetazione a Capaccio Paestum, minacciando la SS18 e creando panico tra gli automobilisti. La pronta azione della Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco ha evitato conseguenze più gravi, ma l'episodio mette in luce il rischio di incendi boschivi in zone densamente trafficate. La sicurezza stradale e ambientale resta una priorità , e la comunità attende risposte efficaci per prevenire futuri disastri.

Paura, ieri pomeriggio, a Capaccio Paestum, dove un incendio è divampato in un terreno adiacente alla Strada Statale 18. In fiamme circa 5mila mq di vegetazione. I soccorsi A dare l’allarme sono stati gli agenti della Polizia Municipale che hanno subito richiesto l’intervento dei vigili. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

