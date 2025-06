Incendio in un capannone tre auto divorate dalle fiamme Sul posto i vigili del fuoco

Un incendio improvviso ha scosso Marina di Montemarciano, distruggendo tre auto all’interno di un capannone dismesso poco prima delle 19. I vigili del fuoco di Senigallia, supportati dal team di Ancona, sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La rapidità dell’intervento ha evitato conseguenze peggiori, ma il mistero sull’origine del rogo rimane...

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire, poco prima delle ore 19, a Marina di Montemarciano per l'incendio di tre autovetture all’interno di un capannone in disuso. Sul posto la squadra di Senigallia con in supporto il personale da Ancona. I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

