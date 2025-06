Incendio in un campo prende fuoco un mezzo agricolo e le fiamme avvolgono il fieno

Un incendio improvviso ha attraversato un campo tra Caponago e Pessano con Bornago, coinvolgendo un mezzo agricolo e avvolgendo il fieno in una nube di fiamme. La richiesta di aiuto è scattata intorno alle 12.30 di lunedì 30 giugno, quando le fiamme hanno iniziato a divorare la campagna lungo la strada provinciale 215. Fortunatamente, i soccorsi sono rapidamente intervenuti per domare il rogo e prevenire ulteriori danni.

Un incendio è scoppiato nella giornata di lunedì 30 giugno tra il comune di Caponago (Monza) e quello milanese di Pessano con Bornago. Le fiamme sono divampate in un campo che costeggia la strada provinciale 215. La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 12.30. Il rogo sarebbe divampato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: incendio - campo - fiamme - prende

Il sindaco chiude le scuole dopo l'incendio nell'ex campo profughi - La salute e la sicurezza dei più giovani al primo posto! Dopo l'incendio scoppiato nell'ex campo profughi di Capua, il sindaco Adolfo Villani ha prontamente chiuso le scuole vicine.

Sassari, paura in via Carlo Felice: l’auto prende fuoco in movimento La macchina è stata avvolta dalle fiamme mentre la conducente era alla guida Vai su Facebook

Incendio in un campo, prende fuoco un mezzo agricolo e le fiamme avvolgono il fieno; Macchinario agricolo prende fuoco, le fiamme si propagano per circa 800 metri quadri di campo; Prende fuoco l'auto che incendia anche il campo: paura lungo la strada provinciale.

Macchina agricola prende fuoco, in fiamme anche il terreno - Nessuna persona coinvolta, i vigili del fuoco hanno spento il rogo prima che si propagasse alla vegetazione ... Segnala rainews.it

Macchinario agricolo prende fuoco, le fiamme si propagano per circa 800 metri quadri di campo - MSN - All'arrivo sul posto dei vigili del fuoco l'agricoltore aveva già staccato dal macchinario in fiamme il trattore e lo aveva portato in zona sicura mentre il fuoco si stava propagando ... msn.com scrive