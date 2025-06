Incendio in appartamento a Perugia | tre persone in ospedale morto il gatto di famiglia

Un incendio devastante ha colpito un appartamento a Perugia, provocando gravi conseguenze per i residenti. Tre persone sono finite in ospedale, mentre il loro amato gatto non è sopravvissuto alle fiamme. L’intervento rapido dei Vigili del Fuoco ha evitato conseguenze peggiori, ma il dramma della perdita resta vivo nella comunità : un triste ricordo di questo incidente che lascia tutti senza parole.

Un incendio è divampato in un appartamento situato in una zona residenziale di recente costruzione, sulla collina che da Ellera conduce verso Solomeo, passando da San Mariano. L'allarme è scattato nella giornata di ieri e sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Perugia. Le fiamme, che hanno coinvolto in particolare l'ingresso e la zona centrale dell'abitazione, sono state inizialmente affrontate da tre degli occupanti, che hanno tentato di domarle con un estintore portatile. Tuttavia, a causa della possibile inalazione di fumi tossici, i tre sono stati trasportati al pronto soccorso dal personale sanitario del 118 per accertamenti.

