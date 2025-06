Incendio discarica Rosignano stop conferimenti Girardi | Fiamme hanno coinvolto area rifiuti speciali non pericolosi

Un incendio devastante ha colpito la discarica di Scapigliato a Rosignano Marittimo, il cuore della gestione dei rifiuti speciali non pericolosi in Toscana. L’incendio del 28 giugno ha causato lo stop temporaneo ai conferimenti, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza ambientale e sulla gestione dei rifiuti. Francesco Girardi, amministratore di Scapigliato srl, rassicura sulle misure adottate: ma quali saranno le ripercussioni sul territorio?

ROSIGNANO MARITTIMO – Stop ai conferimenti rifiuti nella discarica di Scapigliato nel Comune di Rosignano Marittimo, provincia di Livorno, il polo impiantistico più grande della Toscana dopo l’incendio di sabato 28 giugno. Incendio che sottolinea Francesco Girardi, amministratore unico Scapigliato srl, società che ha in gestione il polo impiantistico dal Comune di Rosignano Marittimo, “ha coinvolto l’area interessata al conferimento dei rifiuti speciali non pericolosi e l’area attigua del nuovo modulo predisposto e in attesa del nulla osta per l’utilizzo. Dopo l’ ordinanza di stop consumo e commercializzazione ortaggi emanata dal sindaco Claudio Marabotti in data 30 giugno 2025, arriva in data 30 giugno 2025 l’intervento della società Scapigliato srl ‘La fabbrica del futuro’. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

