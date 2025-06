Incendio discarica Rosignano sindaco Marabotti | Divieto consumo e commercializzazione ortaggi

Dopo il grave incendio che ha interessato il polo impiantistico di Scapigliato, il sindaco di Rosignano Marittimo, Claudio Marabotti, ha emanato un'ordinanza urgente per tutelare la salute pubblica. È stato infatti disposto il divieto di raccolta, consumo e commercializzazione di ortaggi a foglia larga coltivati negli orti scoperti nelle vicinanze, al fine di prevenire rischi derivanti dalle sostanze inquinanti rilasciate nell'aria e nel suolo. La tutela dei cittadini resta la priorità assoluta.

ROSIGNANO MARITTIMO – Divieto di raccolta, consumo e commercializzazione di ortaggi a foglia larga coltivati in orti scoperti situati nell’area nelle vicinanze. Nuova ordinanza, numero 430, ‘A tutela della salute pubblica’ di Claudio Marabotti, sindaco di Rosignano Marittimo, provincia di Livorno, dopo il vasto incendio che sabato 28 giugno ha coinvolto il polo impiantistico di Scapigliato situato nel Comune. Si tratta del polo impiantistico rifiuti più grande della Toscana. Ordinanza emessa lunedì 30 giugno 2025 “in via precauzionale in attesa dei campionamenti effettuati da Arpat”. Dopo la precedente in data 28 giugno, successivamente revocata, in cui il sindaco Marabotti aveva ordinato ai cittadini residenti “nell’arco di cinque chilomenti dal polo impiantistico di Scapigliato di chiudere le finestre delle proprie abitazioni, di non soggiornare all’aperto e di evitare spostamenti in direzione del suddetto polo impiantistico”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

