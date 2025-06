Incendio devasta un palazzo a Torino Nizza Millefonti | a fuoco mansarde appartamenti e tetto Una persona ustionata gravemente

Un violento incendio ha scosso questa notte il cuore di Torino, devastando un palazzo in via Nizza 389. Le fiamme hanno divorato mansarde, appartamenti e il tetto, lasciando dietro sé un bilancio drammatico: una persona gravemente ustionata e numerosi residenti evacuati in fretta. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze ancor più tragiche, ma la scena rimane impressa nel ricordo della città . La comunità si stringe al dolore e si chiede come poter prevenire simili episodi in futuro.

Un incendio è divampato nella notte di oggi, lunedì 30 giugno 2025, in una mansarda del palazzo di via Nizza 389 a Torino, in seguito a una scoppio. Coinvolti anche due appartamenti limitrofi. Sul posto sono interveuti i vigili del fuoco con otto squadre, che hanno messo in salvo cinque persone. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

