Incendio devasta un palazzo a Torino Nizza Millefonti | a fuoco mansarde appartamenti e tetto Un ragazzino di 12 anni ustionato gravemente

Un incendio devastante ha colpito questa notte il cuore di Torino, bruciando un palazzo in via Nizza 389 e lasciando dietro di sé scene drammatiche. Le fiamme hanno coinvolto mansarde e appartamenti, mettendo a rischio la vita dei residenti. Tra loro, un ragazzino di 12 anni gravemente ustionato, mentre i vigili del fuoco si sono impegnati con otto squadre per mettere in salvo cinque persone e domare il rogo. Una tragedia che scuote la città e richiede risposte immediate.

Un incendio è divampato nella notte di oggi, lunedì 30 giugno 2025, in una mansarda del palazzo di via Nizza 389 a Torino, in seguito a una scoppio. Coinvolti anche due appartamenti limitrofi. Sul posto sono interveuti i vigili del fuoco con otto squadre, che hanno messo in salvo cinque persone. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

