Incendio con imboscata uccisi 2 vigili del fuoco in Idaho Morto presunto killer

Una tragedia sconvolge l'Idaho: due coraggiosi vigili del fuoco hanno perso la vita e un altro è rimasto ferito in un’incursione insidiosa di un cecchino durante un intervento in una comunità montana. La sparatoria, durata ore, ha scosso la regione, portando il governatore a definire l’evento come un’“atroce aggressione”. Immediatamente, è stato ordinato alla popolazione di restare in casa, ma poi...

Due vigili del fuoco sono morti domenica e un altro è rimasto ferito in un’imboscata tesa da un cecchino mentre intervenivano per spegnere un incendio in una comunità montana dell’ Idaho settentrionale. La sparatoria, durata diverse ore, ha visto impegnate diversi agenti di polizia in quella che i governatore ha definito un’aggressione “atroce”. Immediatamente è scattato l’ordine alla popolazione di rimanere nelle proprie abitazioni. Poi, domenica sera, è stato revocato dopo che una squadra di intervento tattico ha scoperto il corpo di un uomo con un’arma da fuoco nelle vicinanze, come spiegato dall’ufficio dello sceriffo della contea di Kootenai. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Incendio con imboscata, uccisi 2 vigili del fuoco in Idaho. Morto presunto killer

In questa notizia si parla di: fuoco - incendio - imboscata - vigili

