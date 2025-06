Incendio allo scatolificio di Pesaro | identificati i 4 esecutori materiali

Pesaro si risveglia sconvolta dall’incendio che ha distrutto lo scatolificio Sigilla, un evento senza precedenti per portata e danno economico. La recente scoperta dei quattro esecutori materiali apre nuovi scenari sull’origine di questo atto doloso, sollevando interrogativi sul motivo dietro a una tragedia che ha colpito duramente la comunità. Ora, l’attenzione si concentra sulla ricerca della verità e sulla giustizia da fare.

Pesaro, 30 giugno 2025 – “Un fatto che non ha precedenti per dirompenza e danno economico, ma soprattutto un fatto che non può essere avvenuto senza un motivo”. Così il procuratore della Repubblica Marco Mescolini ha definito l’ incendio doloso che l’11 aprile ha raso al suolo lo scatolificio Sigilla di Pesaro, durante una conferenza stampa convocata nella caserma dei carabinieri. Un rogo devastante, che ha distrutto l’intero stabilimento, provocando un danno milionario. Dopo due mesi di indagini serrate, i carabinieri hanno identificato quattro persone: per due di loro sono è stata disposta la custodia cautelare in carcere (uno di loro è al momento ricercato), una agli arresti domiciliari, mentre per la quarta è stato disposto l’obbligo di firma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it