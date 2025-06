Incendio a Roma brucia il Parco dell'Aniene | colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza

Un drammatico incendio ha sconvolto il parco dell'Aniene a Roma, creando una colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza. La nube si solleva rapidamente, alimentata dal vento, mentre i Vigili del Fuoco lottano contro le fiamme per contenere il disastro. La città osserva in apprensione, sperando in una rapida soluzione.

Un grande incendio è scoppiato nel parco della Valli a Roma, nella tarda mattinata di lunedì 30 giugno. La nube di fumo si è alzata velocemente aiutata anche dal forte vento. Sul posto si stanno dirigendo i Vigili del Fuoco per domare le fiamme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

