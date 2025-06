Incendio a Bosisio Parini l’auto prende fuoco | il conducente si lancia fuori dall’abitacolo

Un gesto di prontezza e coraggio ha evitato conseguenze tragiche nell’incidente di Bosisio Parini. Quando il fumo ha iniziato a fuoriuscire dall’auto e il veicolo ha mostrato segni di malfunzionamento, il conducente non ha esitato: si è lanciato fuori dall’abitacolo mentre l’auto prendeva fuoco. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale essere preparati ad agire rapidamente in situazioni di emergenza.

Bosisio Parini (Lecco), 30 giugno 2025 – Appena il tempo di fermarsi e scappare fuori dall'abitacolo, che l' auto si è incendiata. L'incendio è divampato quest'oggi a Bosisio Parini, in una stradina sterrata alla periferia del paese. Un automobilista al volante della propria macchina ha visto del fumo fuoriuscire dal vano motore e avvertito che il mezzo procedeva a fatica. Ha subito rallentato e accostato e poi è corso fuori dal mezzo, giusto in tempo prima che prendesse completamente fuoco. Treviglio, cane chiuso in auto sotto il sole: denunciata la padrona Ha chiamato i vigili del fuoco, che in pochi minuti lo hanno raggiunto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incendio a Bosisio Parini, l’auto prende fuoco: il conducente si lancia fuori dall’abitacolo

