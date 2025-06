Incendi tra Salerno e Cava | riaperta la strada a Croce vigili del fuoco ancora al lavoro sul Monte Bonadies

Dopo giorni di tensione e fiamme che hanno minacciato la tranquilla vallata tra Salerno e Cava, finalmente si respira un’aria di sollievo. La strada per Croce di Cava, chiusa per incendi, è stata riaperta questa mattina, mentre i vigili del fuoco continuano a monitorare il Monte Bonadies. La pronta risposta delle autorità ha evitato danni maggiori, ma il territorio resta sotto stretta sorveglianza. La battaglia contro gli incendi dimostra quanto la prevenzione sia essenziale per proteggere il nostro patrimonio naturale e le comunità locali.

La Polizia Municipale di Salerno ha riaperto al transito, questa mattina, la strada di collegamento in direzione del Castello di Arechi e di Croce di Cava. La chiusura era stata disposta nel corso della giornata di ieri a causa dei roghi che hanno interessato la zona nelle ultime ore, a seguito. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

INCENDIO MONTE BONADIES, CHIUSA LA STRADA PER CROCE DI CAVA DE’ TIRRENI A causa del perdurare delle fiamme che da ieri sera stanno interessando il Monte Bonadies a Salerno, la Polizia Municipale... Vai su X

ULTIMORA COMUNE #SALERNO: AGGIORNAMENTO La Polizia Municipale del Comune di Salerno ha nuovamente chiuso la strada che conduce al Castello d'Arechi ed a Croce di Cava. Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle forti folate di ven Vai su Facebook

