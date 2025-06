Incendi superlavoro dell’antincendio boschivo in tutta la Toscana

La Toscana si trova nuovamente sul fronte degli incendi boschivi, con un'intensa giornata di lotta e interventi coordinati. Da questa mattina, sette eventi sono stati gestiti dalla sala operativa regionale, tra cui un intervento cruciale a Torrita di Siena, dove squadre di volontari e operai forestali, supportati da due elicotteri regionali, hanno lavorato senza sosta. La tenacia di chi combatte il fuoco testimonia l'impegno del sistema antincendio regionale nel proteggere il patrimonio naturale.

SIENA – Giornata impegnativa per il sistema regionale antincendio. Da stamattina (30 giugno) sono già sette gli eventi gestiti dalla sala operativa regionale. I più importanti a Torrita di Siena dove sono intervenute sette squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali coadiuvate da due elicotteri regionali. Sotto il coordinamento di due direttori operazioni, le fiamme sono state messe sotto controllo dopo aver interessato campi di seminativi e sterpaglie misti a zone boscate. Attivo un incendio boschivo sulla strada provinciale delle Galleraie nel comune di Radicondoli in una zona densamente boscata. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

