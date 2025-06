Incendi scatta l’allarme rosso | Noi in azione contro i piromani Gatti a fuoco come inneschi

L’allarme incendi non smette di salire, e le prime avvisaglie di un’estate infuocata sono già evidenti. Tra campi di grano in fiamme e rotoballe che bruciano sotto il sole cocente, i vigili del fuoco sono in prima linea, pronti a contrastare i piromani e a proteggere il nostro territorio. È fondamentale restare vigili e preparati: la lotta contro gli incendi sarà dura, ma insieme possiamo fare la differenza.

Le avvisaglie che quella che ci aspetta sarà un’estate incandescente ci sono già. Sabato sera, un campo di grano va a fuoco. Era tagliato. Le fiamme, le rotoballe che bruciano, il fumo nero nel cielo. I nostri vigili del fuoco, quelli di Codigoro e di Rovigo (Veneto) in azione per ore, sotto temperature africane. Condizioni estreme, gli elmetti, le divise come piombo. Al lavoro anche ieri. "Per mettere in sicurezza l’area", spiegano i pompieri. Quattro ettari carbonizzati, sotto la cenere ancora brace. Dai campi alle pinete. Le zone più a rischio Mesola, Codigoro, Comacchio, Volano, i lidi. C’è al comando dei vigili del fuoco una squadra pronta ad intervenire, uomini che fanno parte di una colonna mobile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incendi, scatta l’allarme rosso: "Noi, in azione contro i piromani. Gatti a fuoco come inneschi"

