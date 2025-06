Incendi in Toscana un lunedì difficile | diversi roghi bruciano boschi di pregio

Un lunedì drammatico per la Toscana, martoriata da sette incendi che hanno devastato boschi di pregio. La Sala operativa regionale coordina con prontezza interventi tempestivi di vigili del fuoco, elicotteri e volontari, affrontando una sfida ardua per salvaguardare il patrimonio naturale e le comunità locali. L'emergenza di oggi evidenzia quanto sia cruciale rafforzare le strategie di prevenzione e risposta. La resilienza della regione sarà messa alla prova, ma l'impegno non si ferma.

Firenze, 30 giugno 2025 – Un lunedì difficile a causa degli incendi in Toscana. Una situazione che viene monitorata strettamente dalla Sala operativa regionale, che coordina gli interventi. Sette gli eventi gestiti dalla mattina di lunedì al primo pomeriggio. Sette roghi in zone diverse che hanno visto impegnati vigili del fuoco, elicotteri e volontari. Il rogo più importante è stato a Torrita di Siena dove sono intervenute sette squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali coadiuvate da due elicotteri regionali. Firenze, principio di incendio al carcere di Sollicciano: in fiamme materiale fuori dalle celle Sotto il coordinamento di due direttori operazioni, le fiamme sono state messe sotto controllo dopo aver interessato campi di seminativi e sterpaglie misti a zone boscate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incendi in Toscana, un lunedì difficile: diversi roghi, bruciano boschi di pregio

