Incendi in Toscana | fiamme a Torrita di Siena Radicondoli e Grosseto

Una giornata drammatica segna la Toscana il 30 giugno 2025, con incendi che divampano tra Torrita di Siena, Radicondoli e Grosseto, mettendo a dura prova volontari, forze dell'ordine e residenti. La regione si trova ancora una volta ad affrontare la furia della natura, mentre le fiamme minacciano paesaggi e comunità . Rimanete aggiornati per scoprire come evolveranno gli eventi e quali misure verranno adottate per contenere l’emergenza.

Giornata difficile in Toscana oggi, 30 giugno 2025, per alcuni incendi che stanno interessando le province di Siena e Grosseto

Un pericoloso e vasto incendio è divampato poco dopo le 13 di domenica 29 giugno nella pineta tra Follonica e Puntone, nel comune di Scarlino (Grosseto). Sul posto polizia municipale, carabinieri, Vab e vigili del fuoco. La nube generata dalle fiamme è rima Vai su Facebook

