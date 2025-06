Incendi in Campania 160 interventi dei vigili del fuoco in 24 ore

L’emergenza incendi torna a scuotere la Campania con oltre 160 interventi dei vigili del fuoco in appena 24 ore, un bilancio che testimonia l’intensità del problema causato dal caldo record. Le aree colpite includono Caserta, Napoli e zone circostanti, dove le fiamme minacciano ambienti naturali e comunità. La solidarietà tra squadre di diverse regioni si dimostra cruciale. La lotta contro gli incendi richiede non solo interventi immediati, ma anche strategie di prevenzione efficaci per proteggere il nostro territorio.

Roma, 30 giu. (askanews) - Con il caldo è di nuovo emergenza incendi. Oltre 160 gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 24 ore in Campania per combattere le fiamme. Le maggiori criticità si sono verificate nel casertano e nel napoletano, a Castel Morrone, Sessa Aurunca, Baia Domizia, Caserta Vecchia, Solopaca, zona Flegrea, Casalnuovo, Quadrano e Caivano. In aiuto ai vigili locali, sono state inviate squadre dai comandi di Chieti, Reggio Emilia, Modena, Viterbo, Rieti, Genova e Frosinone. Nella immagini, le operazioni di spegnimento a Salerno, sul monte Bonadies, alle spalle del castello Arechi, intervento che non si è ancora concluso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Incendi in Campania, 160 interventi dei vigili del fuoco in 24 ore

