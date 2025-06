Inaugurato il nuovo skate park Il Comune | Un' idea nata nel periodo del Covid e che ora è realtà

Un sogno che diventa realtà: il nuovo skate park del Comune, nato durante la pandemia come simbolo di resilienza e innovazione, ora splende nel cuore della città. Ieri, una serata all'insegna di musica, divertimento e adrenalina ha celebrato questa grande conquista, unendo comunità e passione. Con concerti live e performance di skater di talento, l’evento ha regalato emozioni indimenticabili a tutti i presenti, consolidando il parco come punto di incontro e svago per grandi e piccini.

Ieri, domenica 29 giugno, l'appuntamento era al parco Francolini per la serata di festa che ha inaugurato ufficialmente lo skate park recentemente ultimato. Ai concerti live degli artisti locali Il Martini, Djomi, Cloud e Hangover Eyes è seguita l’esibizione degli skater Schirinzi, Lambertucci ed. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

