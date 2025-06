Inaugurata a Carlantino la Casa per Ferie Terra Mia

Inaugurata a Carlantino la Casa per Ferie “Terra Mia”, una nuova oasi di ospitalità che promette un benvenuto caloroso e autentico. Situata nel cuore del paese, questa struttura innovativa nasce per rafforzare l’offerta turistica locale e favorire momenti di relax e convivialità. Con un impegno concreto verso l’accoglienza, “Terra Mia” si prepara a diventare il punto di riferimento ideale per visitatori e famiglie in cerca di un soggiorno autentico e confortevole.

È stata inaugurata domenica 29 giugno, a Carlantino, la Casa per Ferie “Terra Mia”, una struttura ricettiva situata in via Ungheria, al primo piano del plesso scolastico “Carmine Colucci”. La casa per ferie rappresenta una risposta concreta alla crescente esigenza di accoglienza sul territorio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Inaugurata a Carlantino la Casa per Ferie Terra Mia. Potrà accogliere singole persone o gruppi di visitatori;