Inaugura a Verona la stagione del progetto Arena per tutti Gasdia | Accessibilità massima priorità!

A Verona, si dà il via a una stagione di inclusione e innovazione con il progetto "Arena per tutti" e l’entrata in vigore dell’European Accessibility Act. Un momento da celebrare, che sancisce un impegno concreto verso l’uguaglianza e l’accessibilità di tutti. Sabato 28 giugno, un passo importante verso un futuro più inclusivo, dove nessuno sarà lasciato indietro. Perché l’accessibilità è un diritto e una responsabilità condivisa.

Una giornata da celebrare. Sabato 28 giugno, è entrato in vigore l’European Accessibility Act, la direttiva europea che prevede standard minimi di accessibilità per prodotti e servizi, sostenendo i diritti delle persone con disabilità. E si è inaugurata anche l’edizione 2025 di "Arena per tutti". 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: arena - tutti - accessibilità - inaugura

VIDEO Umbria Jazz 2025, Pagnotta: "Edizione per tutti i gusti. Mika? Chi non lo apprezza non vada all'Arena" - L'Umbria Jazz 2025, sotto la direzione di Carlo Pagnotta, propone un’edizione all’insegna della varietà, con un programma pensato per accontentare tutti i gusti.

Arena per tutti: inaugura la terza edizione del progetto di accessibilità – https://is.gd/SCWALY – Vai su X

Altraonda Festival: un weekend di emozioni all’Arena del Mare! Arena del Mare – Porto Antico di Genova 28 e 29 giugno 21:30 L’Arena del Mare si trasforma nel cuore pulsante dell’estate genovese con Altraonda Festival, la nuova rassegna che po Vai su Facebook

Inaugura a Verona la stagione del progetto Arena per tutti. Gasdia: «Accessibilità, massima priorità!»; Arena per Tutti 2025. Inaugurata la terza edizione il 28 giugno 2025; Caffè al Bar, a Verona costa meno.