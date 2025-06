Inaf scoperta una galassia fossile a 3 miliardi di anni luce Uno scienziato napoletano guida la ricerca

Nel cuore dell’Universo, un team di scienziati italiani guidato da un brillante ricercatore napoletano ha scoperto una galassia fossile a 3 miliardi di anni luce da noi. Grazie al potente Large Binocular Telescope in Arizona, questa scoperta ci apre una finestra sul passato cosmico, rivelando come le prime galassie si siano formate e evolute nel tempo. Nel corso della storia del cosmo, le galassie tendono a crescere ed...

Grazie a osservazioni ad altissima risoluzione con il Large Binocular Telescope in Arizona, un team guidato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) ha confermato l’esistenza di una galassia rimasta praticamente immutata per circa sette miliardi di anni: un autentico fossile cosmico che permette di studiare la formazione delle prime galassie nella storia dell’universo. Nel corso della storia del cosmo, le galassie tendono a crescere ed evolvere attraverso la fusione con altre galassie. Ma esistono dei rari esemplari che si comportano come una capsula del tempo: queste galassie, dette fossili o relitti (in inglese, relic), si sono formate molto rapidamente nelle primissime fasi dell’universo, producendo la quasi totalità delle loro stelle in meno di tre miliardi di anni dopo il Big Bang, e da allora sono rimaste praticamente intatte. 🔗 Leggi su Ildenaro.it